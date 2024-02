Trabalhador morre durante obra na Escola da Chamusca

Um homem perdeu a vida na sexta-feira, 2 de Fevereiro, durante as obras de requalificação da Escola Básica e Secundária da Chamusca. Ao que O MIRANTE apurou, junto da direcção do Agrupamento de Escolas da Chamusca, o trabalhador ter-se-á sentido mal durante o decorrer dos trabalhos nas coberturas que fazem a ligação entre o pavilhão central, onde estão localizados os serviços administrativos, bar e refeitório, e o pavilhão destinado aos alunos do quinto e sexto anos.

No local estiveram bombeiros, GNR e VMER, mas as tentativas de reanimação do trabalhador não foram bem-sucedidas, tendo o óbito sido declarado no local, segundo informações dadas a O MIRANTE. A Autoridade para as Condições do Trabalho tomou conta da ocorrência.

EM ACTUALIZAÇÃO.