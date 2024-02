Vão chegar novas alterações de trânsito em Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Vão entrar em vigor alterações na circulação, estacionamento e prioridades em diversas artérias da zona de Arcena, em Alverca, que foram aprovadas em reunião da Câmara de Vila Franca de Xira após recomendação da junta de freguesia e assembleia de freguesia.

Entre as principais alterações propostas estão as proibições de trânsito, no sentido Norte - Sul, na Rua Júlio Dinis e Rua Alexandre Herculano, entre a Rua Miguel Torga e a Rua Pedro Nunes. No sentido Sul - Norte: Rua Pedro Nunes, entre o n.º 7 e a Rua Miguel Torga. No sentido Nascente - Poente: Rua Gil Vicente e Rua Pedro Nunes, entre a Rua Alexandre Herculano e o n.º 4. No sentido Poente - Nascente: Rua Marquesa de Alorna, entre a Rua Ferreira de Castro e a Rua Júlio Dinis. E ainda na Rua Miguel Torga, entre a Rua Pedro Nunes e a Rua Ferreira de Castro. Será permitido o trânsito em ambos os Sentidos na Rua João de Deus, Rua Marquesa de Alorna, entre a Rua Júlio Dinis e a Rua João de Deus, Rua Alexandre Herculano, entre a Rua Gil Vicente e a Rua Pedro Nunes, Rua Alexandre Herculano, entre a Rua Miguel Torga e o n.º 29, na Rua Pedro Nunes, entre a Rua Miguel Torga e o n.º 27 e na Rua Miguel Torga, entre a Rua Pedro Nunes e o n.º 8. Ficam também estabelecidas prioridades na Rua Miguel Torga, em relação à Rua Alexandre Herculano e Rua Pedro Nunes, na Rua Ferreira de Castro, em relação à Rua Marquesa Alorna e Rua Gil Vicente, Rua Alexandre Herculano, em relação à Rua Pedro Nunes, Rua Marquesa de Alorna, em relação à Rua Júlio Dinis e na Rua Gil Vicente, em relação à Rua Alexandre Herculano. As alterações visam, segundo a proposta aprovada em reunião de câmara, optimizar a circulação na Zona de Arcena, proporcionando maior segurança e fluidez no trânsito.