Acumular de problemas nas escolas preocupa autarcas de Vila Franca de Xira

Salas onde a água se infiltra quando chove, sistemas de aquecimento avariado, janelas e estores que não abrem, refeitórios novos onde não cabem todos os alunos, bolor nas paredes e falta de pavilhões que permitam aos estudantes praticar educação física quando chove. Estes são alguns dos problemas mais evidentes sentidos em vários estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Franca de Xira que estão a preocupar os autarcas do executivo municipal. Os problemas no parque escolar do concelho foram o tema principal de discussão na última reunião de câmara onde a vereadora Joana Bonita, da CDU, alertou para os graves problemas sentidos na Escola Básica Dr. Sousa Martins, em Vila Franca de Xira. “Voltou a chover a semana passada e tiveram de espalhar baldes pela escola para apanhar a água. Há salas onde os candeeiros não funcionam por causa das infiltrações, os pisos estão molhados com o risco que isto representa para segurança dos professores e alunos e há cartões à porta para os alunos enxugarem os pés, isto é uma vergonha”, criticou a autarca da CDU.

Também na Escola Básica Nº2 de Alhandra, conhecida por escola das meninas e que foi alvo de uma requalificação inaugurada o ano passado, as quatro turmas têm de almoçar em horários desfasados porque o refeitório é pequeno demais para acolher todas as crianças. “São as associações de pais que se dirigem a nós com estas preocupações e são elas que se vêem forçadas a fazer reparações. A câmara demite-se das suas responsabilidades e empurra para as juntas de freguesia estas obras”, lamentou Joana Bonita, que também lembrou a falta de condições para a prática desportiva na escola da Quinta da Vala em Alverca, um tema que também mereceu queixas de Ana Afonso, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT).

Aquecimento avariado e água que entra nas salas

No rol das queixas esteve também David Alves, da Nova Geração, alertando para “aquecimento avariado e janelas que isolam mal do frio e água que entra nas salas quando chove” na Escola Básica Professor Romeu Gil, no Forte da Casa. “Há salas com bolor nas paredes o que é um problema para as crianças. O problema já foi reportado à câmara mas ao dia de hoje continua tudo por fazer”, criticou, avisando que também a EB 2, 3 Aristides de Sousa Mendes, na Póvoa de Santa Iria, continua a precisar de intervenções urgentes. “É também preciso repensar as acessibilidades desta escola que não tem boa acessibilidade a mobilidade reduzida”, lamentou.

Na resposta o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), não refutou as queixas e críticas dos rivais políticos e prometeu que a câmara vai intervir em todas para ir resolvendo os problemas detectados. Mas lembrou que no concelho há 52 escolas, do pré-escolar ao secundário, e que além das situações concretas que se vão encontrando no dia-a-dia “e às quais se vai dando resposta”, há uma perspectiva de as ir requalificando. “E isso faz-se em duas fases, as que são da responsabilidade directa municipal e as que são responsabilidade do Estado”, explicou.