Autarquia recorre à banca para comprar terreno para a secundária de Samora Correia

A Câmara de Benavente aprovou por unanimidade um pedido de empréstimo bancário para o executivo municipal poder comprar um terreno para construir a escola secundária de Samora Correia.

O terreno para a nova escola, de tipologia t36, tem 33 mil metros quadrados e situa-se entre a Avenida Egas Moniz e a Rua dos Operários Agrícolas. Está prevista a construção de um campo de jogos ao ar livre, com possibilidade de ampliação, e um pavilhão gimnodesportivo. Está garantida também a criação de 200 lugares de estacionamento.

O valor do empréstimo é de 1 milhão 881 mil euros, e diz respeito à compra do terreno que tem uma avaliação de 57 euros por metro quadrado. Acresce ainda outro empréstimo de 800 mil euros para compra do edifício da antiga cooperativa união samorense.

De acordo com o presidente do município, Carlos Coutinho, os

proprietários do terreno estão disponíveis para chegar a acordo com a câmara. A autarquia vai agora auscultar o mercado bancário para avançar para a compra.