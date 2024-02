Bicicletas partilhadas começam a rolar em Benavente

partilhe no Facebook

O sistema de bicicletas partilhadas do município de Benavente vai entrar em funcionamento no dia 17 de Fevereiro, depois do Carnaval, para evitar estragos.

A informação foi avançada pelo presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho, em reunião de câmara, após questão levantada pelo vereador do PS, Joseph Azevedo.

BaGo das Lezírias Ribatejanas é o nome do sistema de bicicletas e que já está instalado em Benavente e Samora Correia.

Os funcionários da autarquia já estão a testar os equipamentos, uma vez que têm cartão para poder circular, antes das bicicletas estarem disponíveis aos cidadãos. “Contrariamente ao que algumas pessoas foram falando volto a dizer que as bicicletas estavam previstas instalar naquilo que foi a candidatura ao PEDU, quando as obras estivessem concluídas”, disse o autarca.