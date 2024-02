Câmara de Coruche apoio a IPSS do concelho

O município de Coruche aprovou, em sessão camarária, vários apoios a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho. A Associação de Solidariedade Social de São José da Lamarosa vai receber um apoio de 5.531,92 euros para ajudar na aquisição de uma maquina de lavar roupa industrial, que corresponde a 50% do valor total do equipamento. A secção de pesca da União Desportiva do Sorraia vai ter um apoio de 1.500 euros.

Foi aprovado um apoio de 7.200 euros para ajudar o projecto de Cantina Social da Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de São Vicente de Paulo – Casa Nossa Senhora do Castelo, que apoia 85 pessoas. O apoio destina-se ao pagamento da renda de instalações e 4.250 euros para a aquisição de bens alimentares.

O município vai apoiar a associação Encostatamim, que ajuda doentes oncológicos, com 6.077,02 euros, que corresponde a 50% do valor que a associação gasta em transporte de doentes para tratamento ou consultas hospitalares. O objectivo destes apoios é minimizar as dificuldades que estas IPSS atravessam.