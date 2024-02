Secundária Alves Redol vai receber obras na cobertura

Com o objectivo de mitigar as infiltrações e pelo menos impedir que chova no interior da escola com maior intensidade, a Câmara de Vila Franca de Xira vai substituir-se ao Estado e investir 62 mil euros em trabalhos de emergência para impermeabilizar as coberturas da Secundária Alves Redol.

A proposta de adjudicação dos trabalhos à firma Fachaimper, aprovada em reunião de câmara, apresenta um período de execução da obra de 120 dias. A Secundária Alves Redol, recorde-se, é uma das escolas do concelho que há muito precisam de intervenções de reparação e uma das 24 consideradas prioritárias para receber obras do governo. O mau estado de várias escolas do concelho foi também tema de discussão na última reunião de câmara como O MIRANTE noticiou.