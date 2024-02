Terminal rodo-ferroviário da Póvoa de Santa Iria entra em obra este ano

Está concluído e em fase de revisão externa o projecto de execução para a criação do novo parque de estacionamento e interface rodo-ferroviário da Póvoa de Santa Iria, que vai nascer junto da estação de comboios da cidade. Questionada por O MIRANTE sobre o assunto, que há muito é uma preocupação da comunidade, a Câmara de Vila Franca de Xira diz ter a expectativa de lançar a empreitada no decorrer do primeiro semestre deste ano. A ideia é acabar com a actual solução provisória, que não reúne as melhores condições de segurança e salubridade. O actual terreno é uma dor de cabeça para os cidadãos que ali estacionam os seus automóveis e não oferece condições de conforto e segurança.

O projecto, que está em fase de revisão final, contempla a reabilitação e remodelação de todo o espaço público existente junto à estação da Póvoa de Santa Iria, incluindo a criação de 665 lugares de estacionamento, incluindo 13 para mobilidade condicionada. Está prevista uma intervenção de melhoria da circulação pedonal em toda a zona e, sobretudo, no acesso à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria. Também toda a zona envolvente vai ser requalificada, estando prevista a reorganização da zona de abrigos de passageiros de autocarros, a reformulação da sinalização vertical e horizontal, a instalação de mobiliário urbano e a criação de zonas verdes e árvores em caldeira. “Prevê-se ainda a reformulação da rede de drenagem de águas residuais e domésticas e rede de iluminação pública, com a instalação das infraestruturas necessárias para a futura instalação de postos de carregamento eléctrico”, acrescenta o município.

Terrenos comprados há quatro anos

A 9 de Setembro de 2020 foi aprovada a proposta de compra, pela câmara, dos dois lotes de terreno existentes junto da estação de comboios para neles ser construído um terminal rodo-ferroviário digno desse nome e foi aprovada também a contratualização, à Caixa Geral de Depósitos, de um empréstimo de um milhão e 750 mil euros que custeou a operação de compra, feita pela câmara municipal ao Funsita – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado.

O terreno, de 19 mil metros quadrados, permitirá ao município desenvolver o projecto de expansão da zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, desde o rio até à estação ferroviária, e criar no local um parque rodo-ferroviário à semelhança do que existe em Alverca do Ribatejo.