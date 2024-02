Passadiços do Sorraia vão custar um milhão de euros

Câmara de Coruche quer avançar já este ano com o projecto entre a margem esquerda do rio Sorraia ao Monte da Barca.

A Câmara de Coruche pretende avançar este ano com as obras dos Passadiços do Sorraia, que vão ligar a margem esquerda do rio Sorraia ao Monte da Barca. O projecto, que tem um custo previsto de cerca de um milhão de euros, foi aprovado em sessão camarária, sendo que a estrutura vai ter uma largura de cerca de dois metros e pode ser utilizada por peões e bicicletas. Esta obra insere-se na Estratégia de Mobilidade do município de Coruche e vai permitir ligar à Zona Industrial do Monte da Barca assim como às localidades de Montinhos dos Pegos e Azervadinha.

Os passadiços vão ser construídos em madeira junto à Estrada Nacional 114 e vão ter zonas de descanso e de lazer, podendo ser utilizados o ano inteiro. O presidente da Câmara de Coruche, o socialista Francisco Oliveira, explicou, em sessão camarária, que o local vai ter pontos turísticos e os visitantes podem conhecer os açudes que ali existem e a Ponte da Coroa.

Outro dos objectivos é que os Passadiços do Sorraia possam ser utilizados pelos peregrinos que todos os anos atravessam Coruche de forma mais segura. Francisco Oliveira explicou que o município deverá contar com financiamento comunitário mas poderá avançar já este ano com dinheiro da autarquia.