Rotunda em cruzamento complicado de Alverca avança este ano

O congestionado cruzamento entre a Estrada Nacional 116 e o Bom Sucesso em Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, vai desaparecer até ao final do ano e ser substituído por uma rotunda. A informação foi avançada em assembleia de freguesia pelo presidente da junta da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Cláudio Lotra. “Vai ser construída uma rotunda até ao final deste ano. Aguardamos com expectativa que assim seja porque uma rotunda naquele local é muito necessária para resolver os constrangimentos de trânsito nas horas de maior movimento”, explicou. O cruzamento é muito usado pela comunidade para fugir ao centro da cidade nas horas de ponta e permite um acesso mais rápido e facilitado ao nó da Auto-Estrada do Norte (A1), permitindo também descongestionar a vizinha Estrada Nacional 10. A construção de uma rotunda naquele cruzamento é, há muito, uma reivindicação dos autarcas e da comunidade.