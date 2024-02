Suspeitos de matarem à facada em Alverca têm entre 19 e 24 anos

Os suspeitos de terem esfaqueado um jovem de 19 anos, que viria a morrer num passeio à berma da Estrada Nacional 10 em Alverca do Ribatejo na terça-feira, 6 de Fevereiro, têm 19, 22 e 24 anos. Serão presentes a tribunal esta quarta-feira para conhecerem as medidas de coação. A Polícia de Segurança Pública, em comunicado, confirma ter conseguido apreender com os suspeitos cinco armas brancas e três telemóveis que estão agora a ser alvo de perícias pela Polícia Judiciária. Segundo a PSP os detidos apresentam "indícios claros e inequívocos" de terem estado envolvidos no homicídio. Em causa estará, ao que O MIRANTE apurou junto de fonte policial, um ajuste de contas relacionado com negócios de estupefacientes. A desordem começou no jardim José Álvaro Vidal em Alverca e a vítima cambaleou até ao passeio junto da EN10 até acabar por falecer.

* Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE