Vila Franca de Xira copia Azambuja e dá luz verde a central única de bombeiros

O concelho de Vila Franca de Xira vai ter, ainda durante este ano, uma central única de bombeiros que promete melhorar a operacionalidade e a resposta à comunidade. A adesão teve luz verde das seis corporações do concelho, adiantou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, em reunião de câmara.

“Reuni com todas as associações e corporações de bombeiros do concelho que me transmitiram a sua adesão ao nosso projecto de organização operacional conjunta, articulando meios e recursos”, avançou o autarca. A central única permitirá ganhar escala e melhorar a distribuição de meios de socorro por todo o concelho num projecto que tem dado bons resultados em concelhos vizinhos como Azambuja. “É um novo e importante avanço no nosso sistema de Protecção Civil e que decorre do investimento que temos feito na capacidade de resiliência das nossas comunidades”, defendeu Fernando Paulo Ferreira.

O comandante dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria, coordenador da Protecção Civil de Vila Franca de Xira e presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Lisboa, António Carvalho, é quem vai ficar encarregue de assegurar a entrada em funcionamento da central de atendimento municipal que irá operar a partir dos serviços da Protecção Civil que estão situados no quartel dos Bombeiros de Vila Franca de Xira. Não é defensor da criação de bombeiros municipais mas é a favor da criação de uma central única que agregue todas as seis corporações do concelho, como já havia dito a O MIRANTE numa entrevista em Abril do ano passado. “Articulados podemos cobrir as costas uns dos outros. Estamos a trabalhar nessa organização. Só podemos avançar quando todos estiverem confortáveis com a solução”, explicava.

O bom exemplo de Azambuja

O município de Azambuja já tem, desde 20 de Abril do ano passado, uma Central Municipal de Operações de Socorro (CMOS) a funcionar em pleno e que centraliza as ocorrências registadas no concelho para responder mais rapidamente às necessidades. A central, que representou um investimento de 100 mil euros, congrega as duas corporações de bombeiros do concelho de Azambuja (Alcoentre e Azambuja) e a Cruz Vermelha Portuguesa de Aveiras de Cima. Funciona 24 horas por dia, encontra-se instalado no espaço do Centro de Coordenação Operacional Municipal e funciona com uma equipa de sete operadores.