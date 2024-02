Colheita de sangue nos Paços do Concelho de Ourém

Ao longo do dia 7 de Fevereiro, a Câmara Municipal de Ourém, em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, promoveu uma nova acção de recolha de sangue no Auditório Cultural dos Paços do Concelho. A adesão à iniciativa foi bastante positiva, estimando-se mais de uma centena de inscrições. O principal objectivo foi contribuir para o reforço e abastecimento das reservas de sangue nos estabelecimentos hospitalares.