Detidos em Almeirim por tráfico de droga e posse de arma proibida

A GNR de Almeirim deteve em flagrante delito uma mulher de 41 anos por tráfico de droga e um homem de 22 anos por posse de arma proibida. A operação foi resultado de uma investigação de quatro meses, culminando na execução de dois mandados de busca domiciliária, indica a GNR em comunicado.

Durante a acção, foram apreendidos 100 munições, uma catana, duas peças de bijutaria, um computador portátil e diversos artigos e substâncias relacionados com o consumo e o tráfico de estupefacientes. Os detidos, agora constituídos arguidos, tiveram os casos encaminhados para o Ministério Público. A operação contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Santarém e do Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Santarém.