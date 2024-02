Fraude de meio milhão de euros nos Bombeiros Voluntários Torrejanos

partilhe no Facebook

Alguns elementos da direcção presidida por Nuno Cruz (terceiro à direita) com o presidente da assembleia Arnaldo Santos e o comandante José Pereira no dia da tomada de posse dos órgãos sociais

Direcção diz que o objectivo é ocultar uma fraude de quase meio milhão de euros em direcções lideradas pelo actual presidente da assembleia, Arnaldo Santos.

Os sócios da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos (AHBVT) vão decidir, a 17 de Fevereiro, se a direcção liderada por Nuno Cruz é ou não destituída de funções. Segundo a convocatória assinada pelo presidente da mesa da assembleia-geral e ex-presidente da direcção da associação, Arnaldo Santos, além do ponto para a destituição da direcção vai ser abordada a actual situação do corpo de bombeiros e do seu comandante que, recorde-se, a direcção suspendeu preventivamente de funções alegando desconformidades como a utilização de viaturas para fins particulares e ter-se ausentado durante duas semanas, sem justificação, durante a última época de incêndios.