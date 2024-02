Carnaval sai à rua em Rio Maior na noite de sábado

Vai ser a maior edição de sempre em número de participantes, com mais de 800 foliões, divididos por 18 grupos e 10 carros alegóricos

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O habitual Desfile Nocturno de Carnaval em Rio Maior está agendado para a noite de sábado, 10 de Fevereiro, junto ao Jardim Municipal, a partir 21h30. O município de Rio Maior, que organiza o evento, diz que vai ser a maior edição de sempre em número de participantes, com mais de 800 foliões, divididos por 18 grupos e 10 carros alegóricos, para uma noite de cor, música e muita alegria.

Na passada quarta-feira realizou-se o cortejo dedicado aos mais pequenos, com a realização do tradicional Desfile Infantil que juntou cerca de 2000 crianças, oriundas das escolas do concelho, numa tarde de grande festa.