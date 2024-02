Creche para uma centena de crianças é o sonho que Santa Casa do Entroncamento quer concretizar

Construção de uma creche com capacidade para cerca de 100 crianças é o principal objectivo da Misericórdia do Entroncamento que celebrou 74º aniversário esta sexta-feira, 9 de Fevereiro. Na sessão foram homenageados trabalhadores mais antigos da instituição.

A construção de uma creche com capacidade para cerca de uma centena de crianças é o sonho que a Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento pretende concretizar o mais rápido possível. O projecto já foi aprovado na câmara municipal faltando lançar concurso e começar a obra. A creche será construída junto a um dos lares da instituição para haver interacção entre idosos e crianças. A informação foi dada a O MIRANTE pelo Provedor Firmino Falcão, na cerimónia de celebração do 74º aniversário da instituição, que decorreu na sexta-feira, 9 de Fevereiro, no auditório da Unidade de Cuidados Continuados Internados, no Entroncamento.

Firmino Falcão refere que também pretendem fazer obras num dos dois lares da instituição que tem cerca de 40 anos e já precisa de obras de remodelação. Firmino Falcão faz um balanço positivo dois anos como Provedor da Misericórdia do Entroncamento e considera ser mais fácil criar do que manter e desenvolver, que é na fase em que a instituição se encontra. O lar Fernando Eiró Gomes – que é o que necessita de obras - e também o lar Santa Casa da Misericórdia têm capacidade para 200 utentes internos. Neste último têm ainda os serviços de Apoio Domiciliário e de Dia. Quando avançarem as obras no lar – que acontecerá com uma candidatura a financiamento comunitário - está previsto aumentar o número de camas de 54 para 90 aumentando a oferta num serviço que é sempre muito procurado.

Além disso, também têm o Hospital São João Baptista que dispõe de vários tipos de consultas, de diversas especialidades e também cirurgias. “A Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento é uma das mais importantes da região e queremos continuar assim. Olhamos para trás com orgulho, mas também com humildade, cientes de que há muito mais a ser feito. Somos, orgulhosamente, um pilar na área da saúde e na área social dando como exemplo o Hospital São João Baptista que, mais do que responder às necessidades do concelho, responde às necessidades da população de todo o país através de protocolos estabelecidos com entidades públicas”, sublinha o Provedor.

