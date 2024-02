Falta de segurança na Ponte da Chamusca

Mau estado do piso da Ponte da Chamusca voltou a ser assunto na reunião de câmara municipal, com os autarcas da oposição a exigirem pressão para que IP reponha condições. Há munícipes que dizem que a travessia tem mais buracos no pavimento que as estradas do Campo da Chamusca.