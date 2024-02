Leonor Teles: “é revoltante ver muitos artistas a passar fome”

A premiada realizadora de Vila Franca de Xira, Leonor Teles, apresentou a sua nova longa-metragem filmada na Ásia e conversou com O MIRANTE sobre a arte, a vida e o que a inquieta no dia-a-dia.

Os direitos e deveres que julgávamos garantidos estão sempre sob ameaça e por isso é preciso que, em consciência, todos saibamos ser inquietos na sociedade actual. Uma mensagem que guia o dia-a-dia de Leonor Teles, jovem cineasta de Vila Franca de Xira que saltou para as bocas do mundo em 2016 quando se tornou na realizadora mais jovem de sempre a ganhar um Urso de Ouro no Festival de Berlim e agora se prepara, a partir de 8 de Fevereiro, para estrear a sua nova longa-metragem por todo o país. É a segunda que realiza depois do documentário “Terra Franca”, de 2018.