Testemunho de presos políticos que foram torturados pela PIDE

O testemunho de quem lutou pela liberdade e sofreu na pele a opressão de uma ditadura em Portugal foi partilhado na primeira pessoa por quatro presos políticos numa conversa intimista e emocionante que se realizou no Centro Humberto Delgado (CHUDE), no Boquilobo, a 28 de Janeiro. Domingos Abrantes, Conceição Matos, José Marcelino e Manuela Bernardino foram presos políticos e torturados pela PIDE, e contaram as suas histórias de luta e resistência ao regime do Estado Novo, que vigorou entre 1926 e 25 de Abril de 1974. Uma das mensagens que quiseram deixar para reflexão é que a liberdade nunca está garantida e que o perigo do fascismo voltar aos dias de hoje está bem presente.