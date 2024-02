Única mercearia de Arrifana fechou portas

Fechou portas a Mercearia da Aldeia, que funcionava num espaço da junta de freguesia e era um ponto de convívio em Arrifana, no concelho de Azambuja. Gerente diz que a junta não cumpriu o prometido e que não lhe restou outra opção senão encerrar.

A Mercearia da Aldeia era um espaço de convívio, sobretudo para pessoas idosas, em Arrifana, e o único onde os residentes se podiam deslocar para comprar diariamente bens essenciais. Ao fim de ano e meio fechou portas devido a um diferendo entre a gerente do espaço e a Junta de Freguesia de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, proprietária do espaço afecto ao mercado da aldeia.