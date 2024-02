Câmara de Santarém reparte 10 mil euros por três IPSS do concelho

A Câmara de Santarém atribuiu um apoio global de 10 mil euros a dividir em partes iguais por três instituições particulares de solidariedade social do concelho. As entidades contempladas no sorteio da campanha “Este Natal, Compre Local”, organizada pelo município em parceria com a Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES), foram a R.Inserir - Oficinas para todos e para cada um, a Cáritas Diocesana de Santarém e o Centro Social Paroquial de Santa Margarida de Abrã. Os cheques foram entregues no dia 25 de Janeiro, no salão nobre dos Paços do Concelho.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, destacou que a campanha “Este Natal, Compre Local” é um importante contributo para a economia local na época natalícia, através da emissão de vales pelo município que custam cinco euros e valem 10 euros em compras nos estabelecimentos aderentes. O autarca estima que essa iniciativa tenha um impacto na ordem dos 300 mil euros no comércio local e tem ainda a vertente social de apoiar instituições.