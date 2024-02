Elevador avariado no centro de saúde da Póvoa de Santa Iria revolta utentes

Vários utentes com mobilidade reduzida da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) que funciona no primeiro piso do centro de saúde da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, estão há vários dias sem poderem usar o elevador para aceder ao equipamento.

Segundo relatos de quem precisou de ali ser atendido, terá havido utentes em cadeiras de rodas que tiveram de ser transportados ao colo pelos seguranças e profissionais de saúde para conseguirem aceder ao espaço, situação que para muitos configurou um cenário “humilhante e terceiro mundista”. Quem não está em cadeira de rodas e desloca-se de canadianas teve de subir a custo os dois vãos de escadas até conseguir chegar ao serviço de saúde.

O elevador daquele centro de saúde é há muito uma dor de cabeça para quem geria a unidade de saúde e com a transferência de competências da saúde no final do ano passado da esfera do Ministério da Saúde para a câmara municipal, a quem agora compete a manutenção dos centros de saúde, coube a esta desencadear os trabalhos necessários para reparar o equipamento.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE