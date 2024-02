Ourém vai requalificar e ampliar unidades de saúde

Nos trabalhos de requalificação do centro de saúde está prevista ampliação da ala poente do edifício existente para receber a Unidade de Cuidados na Comunidade.

No projecto de requalificação e ampliação da Unidade de Saúde Familiar de Fátima o objectivo é melhorar as condições de atendimento aos utentes.

O executivo da Câmara Municipal de Ourém apresentou, na sessão camarária de 29 de Janeiro, o estudo prévio relativo à ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém. Do documento agora conhecido destacam-se aspectos como a ampliação da ala poente do edifício existente para receber a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), assim como a remodelação total dos serviços no interior do edifício existente (Piso 0 e Piso 1), incluindo a introdução de meios mecânicos ao piso superior, possibilitando o acesso de pessoas com mobilidade condicionada.

Também o espaço exterior será alvo de intervenção, com a reestruturação dos acessos exteriores ao terreno da unidade de saúde e a hierarquização das bolsas de estacionamento de veículos automóveis, assim como um segundo acesso, independente, para o Atendimento Complementar, com largada e saída de ambulâncias.

Aprovado projecto da requalificação da USF

Na sessão camarária realizada a 15 de Janeiro foi também aprovado o projecto de requalificação e ampliação da Unidade de Saúde Familiar de Fátima, que visa melhorar as condições de atendimento aos utentes. O executivo aprovou ainda o lançamento do procedimento concursal para implementação do projecto, que custará cerca de 1,6 milhões de euros financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O projecto será posteriormente submetido a aprovação final na assembleia municipal e contempla, para além da ampliação, inúmeras alterações de forma a cumprir as novas disposições legais, entre as quais: criação de espaços de atendimento, vestiários, instalações sanitárias, sala de formação, bem como a correcção de várias patologias nas fachadas e criação de acessos internos e externos aos vários pisos, entre outras modificações.