Agricultores do Ribatejo dizem que estão a ser tratados de forma arrogante e desonesta

Porta-voz do movimento diz que agricultores ficaram a “arder” com 35% dos apoios à produção.

Várias centenas de agricultores saíram à rua com os seus tractores para reclamar a valorização do sector e condições justas num protesto que bloqueou várias estradas do país, tal como aconteceu junto à Ponte da Chamusca na manhã de quinta-feira, 1 de Fevereiro. Em causa está uma iniciativa do Movimento Civil de Agricultores, que teve início pelas seis da manhã e durou todo o dia. O protesto decorreu um dia depois de o Governo ter anunciado um pacote de mais de 400 milhões de euros destinado a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

Nuno Mayer, porta-voz do Movimento, afirma que “os agricultores ficaram a arder com 35% dos apoios à produção, ou seja, daquilo que estávamos a contar para manter os preços baixos e poder estar competitivos com o resto da Europa”, sublinhou, criticando que a confederação que “é suposto defender o sector tenha emitido um comunicado em que expressa a posição de não organizar nem participar em acções que condicionem o normal e regular funcionamento do Mercado Único e impeçam a livre circulação de bens agrícolas.

Reagindo ao anúncio do Governo relativo a um pacote de apoio ao rendimento dos agricultores Nuno Mayer garantiu que no Ribatejo e Oeste os agricultores não vão desmobilizar até que as promessas se concretizem. Os agricultores estão reconhecidos que o Ministério da Agricultura tenha entendido a asneira que fez, ao fazer mal os cálculos e tenha voltado atrás”, disse, considerando tratar-se de “um primeiro gesto de boa vontade”. Porém, vincou: “o banco que está à espera que eu pague o adiantamento destas ajudas não vai ter a boa vontade de esperar pelo dinheiro, tal como os fornecedores de sementes, de serviços de adubos”, sublinhou.

José Azóia, agricultor de 36 anos, natural de Casével, explicou a O MIRANTE a necessidade que houve do protesto criar impacto visual e atrair mediatismo. “Estamos fartos de ser tratados como ignorantes, menosprezados, enganados e mesmo traídos. O Ministério da Agricultura não nos tem tratado de forma honesta, sempre de forma desconfiada e arrogante”, lamentou em conversa com o nosso jornal.