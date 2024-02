Cercipóvoa isenta de pagar 6 mil euros de taxas à câmara para ampliar lar

A Cercipóvoa – cooperativa de educação e reabilitação de cidadãos inadaptados da Póvoa de Santa Iria vai beneficiar de uma isenção de taxas por parte da Câmara de Vila Franca de Xira no valor de 6.337 euros. A proposta de isenção das taxas, referente ao projecto de alteração e ampliação do seu equipamento social, foi aprovado em reunião do executivo.

Trata-se de mais um passo dado rumo à ampliação da capacidade do lar residencial com mais 15 quartos e, dessa forma, permitir que entrem no lar 30 novos utentes com necessidades especiais. Situado na Rua do Morgado, lote 1, na Quinta da Piedade, o lar residencial da instituição destina-se a quem sofre de deficiência e não tem onde ficar quando chega à velhice. Tal como O MIRANTE já deu nota o ano passado, a decisão da instituição em alargar o seu lar residencial é justificada com o aumento de utentes com deficiência e incapacidade a precisar de residência permanente.

Antes, também a proposta de alteração ao alvará da sede da associação, foi aprovada em reunião do município. O alvará foi emitido em 2000, quando a sede foi construída, e posteriormente alvo de alterações em 2007 e 2010. Para viabilizar o alargamento do lar foi preciso concretizar uma nova alteração ao alvará para contemplar o lote 1, de 2.970 metros quadrados de área de implantação e 6.510 de área de construção. Como a alteração se enquadra nas disposições do Plano Director Municipal em vigor ficou dispensada de consulta pública.

A Cercipóvoa é uma cooperativa de solidariedade social com o estatuto de utilidade pública, fundada em Maio de 1977 por pais e amigos de crianças e jovens portadores de deficiência. Presta atendimento nas áreas da deficiência, serviços gerais e tempos livres a várias centenas de crianças, jovens e adultos, com ou sem deficiência, em diversas valências. Apoia também pessoas e utentes provenientes de meios económico-sociais desfavorecidos e respectivas família. A Cercipóvoa já foi, também, distinguida com o prémio Personalidade do Ano de O MIRANTE em 2020.