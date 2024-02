Município de Torres Novas agraciado pela Escola Prática de Polícia

A Câmara Municipal de Torres Novas foi distinguida com a medalha de mérito grau ouro pela Escola Prática de Polícia (EPP), que assinalou com uma cerimónia, realizada a 16 de Janeiro, o seu 57º aniversário. O presidente do município, Pedro Ferreira (PS), fez questão de mostrar a medalha na última reunião do executivo e salientar que a autarquia, ao longo dos anos, tem apoiado sempre a EPP. O autarca sublinhou ainda que foi com “muito orgulho” que recebeu em mãos aquela medalha e que espera que a EPP “continue, cresça e se desenvolva para bem de Torres Novas e do país”.

Também o vereador do PSD Tiago Ferreira, que marcou igualmente presença na cerimónia de aniversário, destacou que a EPP, situada na cidade torrejana, é “um elemento estratégico para o desenvolvimento do concelho”.