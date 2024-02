Onda solidária para ajudar Vítor Barão a recuperar de AVC

O evento solidário “Todos pelo Barão”, realizado a 13 de Janeiro na Várzea Fresca, concelho de Salvaterra de Magos, contou com a presença de várias centenas de pessoas que decidiram juntar-se a uma onda solidária para apoiar Vítor Barão, que está a recuperar de um AVC. A informação foi dada a O MIRANTE pela esposa de Vítor Barão, Débora Dias.

Vítor Barão, residente nos Foros de Salvaterra, está a recuperar no Centro de Reabilitação de Alcoitão até 27 de Fevereiro, quando está prevista a alta. A organização do evento preferiu não divulgar o valor angariado, mas Débora Dias explica que as verbas vão servir para quando Vítor sair do centro, nomeadamente para cobrir despesas com fisioterapia, otorrino e neuro-oftalmologia.

Vítor Barão, 49 anos, é presidente do Grupo Motard Soul Fly, da Várzea Fresca, desde a sua fundação, em 2008, e durante a sua presidência ajudou várias pessoas através de eventos solidários. Após o AVC deixou de trabalhar e vendeu a mota. Não vê e não ouve do lado direito e não mexe o braço do cotovelo para baixo. Está a recuperar ao nível da mobilidade e já caminha sem apoio. Tem ainda dificuldade na articulação de algumas palavras. Neste momento toma uma dúzia de medicamentos que custam, todos os meses, cerca de 180 euros.

No Centro de Reabilitação de Alcoitão tem fisioterapia, acompanhamento psicológico, terapia da fala e terapia ocupacional para recuperar a autonomia. A enteada de Vítor Barão, Bruna, de 20 anos, tem sido a âncora da família, que tem realizado os compromissos profissionais e familiares necessários para a mãe poder ir a Alcoitão, o que também só é possível graças a um donativo destinado às despesas com combustível e portagens.