Pressão laboral e ansiedade são dois dos maiores inimigos do sono

Numa altura em que se vive uma “epidemia da insónia”, em particular desde os confinamentos da Covid-19, uma das maiores especialistas portuguesas na temática do sono, Teresa Paiva, esteve em Vila Franca de Xira a apresentar o seu novo livro e a desmistificar algumas das ideias erradas que a comunidade tem sobre o assunto.

Ter maus patrões que imponham pressão laboral, trabalhar mais horas do que as oito diárias e realizar constantemente multi-tarefas são alguns dos maiores inimigos do sono e riscos que são o primeiro passo para um esgotamento (burnout) ou outras doenças piores. Numa altura em que se vive uma “epidemia da insónia”, em particular depois da pandemia e onde a maioria das pessoas anda a dormir mal - mesmo sem o saber - uma das maiores especialistas portuguesas na temática do sono esteve em Vila Franca de Xira a apresentar o seu novo livro e a responder a dúvidas da comunidade.

“O sono é um problema de saúde pública e em Portugal ainda é um assunto tratado ao pontapé”, critica a O MIRANTE à margem da sessão que encheu o auditório da Fábrica das Palavras no último fim-de-semana. “É muito importante falar do sono como um factor essencial para a saúde, felicidade, bem-estar e qualidade de vida e não falamos o suficiente sobre ele. Há muitas notícias todos os dias sobre o sono dando conselhos para resolver o problema desta e de outra maneira, como se o sono fosse algo simples. É uma coisa complexa que tem de ser bem analisado”, refere.

Teresa Paiva tem um percurso profissional como poucos no país e tem dedicado a vida a investigar o sono e a sensibilizar a comunidade para o problema. Foi chefe de serviço de neurologia no Hospital de Santa Maria, organizou as primeiras consultas de cefaleias do país naquele hospital em 1976, é directora clínica do Centro de Medicina do Sono, publicou 154 artigos científicos sobre o tema e recebeu 16 prémios e distinções pelo seu percurso.



* Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE