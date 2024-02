Beatriz Amorim ambiciona vingar lá fora na área da Física

A jovem natural de Pontével, concelho do Cartaxo, deu o seu testemunho a O MIRANTE a propósito do Dia das Mulheres e Meninas na Ciência, que se assinala a 11 de Fevereiro.

Beatriz Amorim sempre teve o fascínio por filmes de ficção-científica e sabia, na entrada para o ensino secundário, que o caminho a seguir seria Ciências e Tecnologias. Recentemente ganhou uma bolsa Marie Sklodowska-Curie e está a viver uma experiência de seis meses na cidade de Darmstadt, na Alemanha, para identificar e estudar isótopos que provêm de núcleos pesados, como o urânio-235, um trabalho que pode vir a ser importante uma vez que há uma ilha de isótopos da tabela periódica ainda por descobrir.

As bolsas Marie Sklodowska-Curie visam encorajar mulheres jovens a seguir uma carreira na área nuclear. A sua equipa de investigação na Alemanha é na sua maioria composta por homens, assim como a sua turma de faculdade, embora reconheça que a realidade está a mudar.

Em 2022, havia quase 7,3 milhões de mulheres cientistas e engenheiras na União Europeia, mais 310 500 do que em 2021, representando 41% do emprego total na ciência e na engenharia. As mulheres que trabalhavam como cientistas e engenheiras operavam principalmente no sector dos serviços, compreendendo 46% dos cientistas e engenheiros deste sector, enquanto na indústria transformadora, apenas 22% dos empregados como cientistas e engenheiros eram mulheres, referem os dados da Eurostat.

*Notícia desenvolvida numa próxima edição semanal de O MIRANTE.