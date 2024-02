Festidance 2024 a 9 de Março em Salvaterra de Magos

Ainda estão abertas as inscrições para a décima quinta edição do evento organizado pela Associação Dream Dancing que reúne grupos de dança e ginástica de todo o país.

O Festidance 2024, que reúne grupos de dança e ginástica de todo o país, vai decorrer no Pavilhão Municipal de Salvaterra de Magos, a 9 de Março, a partir das 19h00. A iniciativa é organizado pela Associação Dream Dancing. As inscrições para o Festidance, que vai na 15ª edição, tanto de grupos de dança e ginástica, como de patrocinadores e expositores, ainda decorrem, sendo esperados 600 participantes de todas as idades. Os contactos telefónicos são 916511121 e 912032231.

“O Festidance é uma celebração da paixão pela arte, reunindo talentos de todo o país. Estamos entusiasmados por oferecer uma noite memorável a todos os amantes das artes do movimento”, sublinha a responsável pela organização, Mariana Nobre.