L’École em Abrantes com opção de jantar e alojamento para o Dia dos Namorados

O L’École, em Água Travessa, Abrantes, propõe uma noite romântica com opção de jantar romântico para o Dia dos Namorados, a 14 de Fevereiro.

O jantar tem a assinatura do Chef Ivan e a ementa inclui flute de rosé e camarão ardente, salmão na frigideira com puré, espargos e molho à chef, terra mar e morango flambado por 60 euros por casal. Os casais podem ficar alojados numa das Villas por mais 30 euros e continuar a partilhar momentos com uma garrafa de espumante, bombons e o pequeno-almoço no dia seguinte.