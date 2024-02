Projecto para recuperar Palácio da Flamenga em Vialonga vai custar 489 mil euros

O projecto de reabilitação e ampliação do antigo palácio e sanatório da Flamenga em Vialonga, visando criar alojamento a custos controlados, alojamento estudantil e temporário, vai custar 489 mil euros.

A proposta de contratação de serviços visa não apenas a elaboração do projecto de arquitectura bem como a sua revisão, o projecto de especialidades e a prospecção geológico-geotécnica do espaço que, actualmente, se encontra muito degradado.

O objectivo do município é reabilitar e ampliar o antigo sanatório para criar mais habitação mas também instalar no local uma nova sede para a Junta de Freguesia de Vialonga, no âmbito da Estratégia local de Habitação do município de Vila Franca de Xira e das candidaturas feitas por esta ao Plano de Recuperação e Resiliência ao abrigo do programa 1º Direito, que aposta na reabilitação do património edificado devoluto com vista à criação de novas fracções de uso habitacional e, assim, promover a redução das carências habitacionais dos residentes no concelho.

A despesa, prevê a proposta, terá impacto financeiro durante pelo menos quatro anos. Enquanto que a obra, já se sabe, não estará pronta antes de 2026. Já as actuais instalações da junta, na Rua Professor Egas Moniz, são exíguas para as necessidades e apresentam sinais de degradação, como O MIRANTE já deu nota, obrigando as secretárias a estar coladas umas às outras, os balneários pequenos e sem espaço para todos os cacifos. O próprio gabinete do presidente foi transformado numa sala de reuniões e arrecadação improvisada. O antigo palácio da Flamenga é há muito um motivo de preocupação para a comunidade, juntando ali toxicodependentes e casos de vandalismo.