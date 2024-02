Benavente já tem transporte a pedido

O serviço de transporte flexível da Lezíria do Tejo, USO, já está a funcionar no município de Benavente. O passageiro deve efectuar previamente a reserva da sua viagem até ao dia útil anterior. Na reserva é identificada a data, paragem de origem e destino e motivo da viagem. Na primeira reserva será criada a ficha do passageiro que será utilizada para deslocações futuras.

O transporte a pedido serve a população em dias ou locais em que o transporte regular em autocarros não é possível ou viável. Este transporte estará disponível em cinco serviços: Foros de Almada – Benavente; Bilrete – Benavente; Pancas – Samora Correia; Foros da Charneca – Benavente e Arados – Samora Correia .

Este transporte é feito através de táxi e tem um preço reduzido relativamente aos outros transportes públicos, sendo que o pagamento é efectuado no inicio da deslocação.

Neste serviço os trajectos são optimizados consoante as reservas, de forma a que o horário de chegada ao destino e o do regresso sejam garantidos. Os horários das restantes paragens são ajustados e comunicados na confirmação da viagem no dia anterior, por SMS ou email juntamente com o código daquela reserva a validar pelo taxista aquando do início da viagem. Excepcionalmente o código pode ser transmitido por chamada telefónica.

O transporte USO é suportado pela Câmara Municipal de Benavente e pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e o utente paga um valor simbólico, sendo que os passageiros até aos 4 anos não pagam.