Dadores da Póvoa de Santa Iria promovem recolha em Alhandra

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria anunciou a realização de uma nova colheita de sangue no dia 17 de Fevereiro, das 09h00 às 13h00, na vila de Alhandra. A recolha vai ser feita na unidade móvel, que vai estar na Avenida Afonso de Albuquerque, junto à escola básica nº 2.

A acção conta com a parceria da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e com a comissão social de freguesia local, contando também com a colaboração do Agrupamento de Escuteiros 1164 (Alhandra).

“Todos os dias são necessárias centenas de unidades de sangue nos Hospitais para intervencionar doentes e acidentados. Só com este gesto solidário e altruísta, por parte de quem se disponibiliza a dar um pouco de si, é que é possível que este líquido tão precioso não falte a quem dele precisa para sobreviver”, recorda a associação.