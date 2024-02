Descartada intervenção de terceiros na morte de casal de Pedrógão

A Polícia Judiciária (PJ) de Leiria descartou a intervenção de terceiros na morte do casal encontrado sem vida esta quarta-feira, 14 de Fevereiro, na freguesia de Pedrógão, em Torres Novas, e onde foi utilizada uma arma de fogo.

Fonte oficial da PJ de Leiria disse à Lusa que, "no quadro de uma primeira abordagem” efectuada no local, “tudo indica que não haverá intervenção de terceiros" na morte do casal com cerca de 60 anos.

As suspeitas da PJ, chamada ao local por envolver morte com arma de fogo, apontam para um “quadro de homicídio seguido de suicídio", indicou a mesma fonte.

O casal foi encontrado por um familiar que deu o alerta cerca das 07h40. Para o local foram enviadas duas ambulâncias dos Bombeiros Torrejanos, duas viaturas do INEM, com a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) Médio Tejo. O óbito foi declarado no local.