Santarém vai requalificar diversas escolas

João Leite, vice-presidente do município de Santarém, anunciou na sua página pessoal nas redes socais que a requalificação das escolas é um objectivo estratégico deste executivo. “Atribuir mais e melhores condições para os nossos professores, auxiliares e sobretudo para o nossos alunos é darmos um importante contributo para um eficaz processo de aprendizagem. O investimento na Educação é estratégico, é a escola que muda o mundo e vamos continuar empenhamos neste objectivo” escreveu João Leite.

O autarca adiantou ainda que ao longo dos últimos meses têm trabalhado com os agrupamentos, organismos regionais e nacionais de educação, e que durante os próximos meses vão continuar a trabalhar, com equipas internas e externas, para a elaboração de projectos de execução, para que a partir de 2025 estejam em condições de avançar para a requalificação das seguintes escolas: Dr. Ginestal Machado; EB 2,3, de Alcanede; Escola de São Bento e reabertura da Escola de São Salvador”.

Recorde-se ainda que “estas requalificações e ampliações estão identificadas na recente Carta Educativa sendo este aspecto condição essencial para garantirmos os fundos comunitários por via do Portugal2030 (São Bento e Salvador) e PRR (Dr. Ginestal Machado e EB 2.3 de Alcanede)”.