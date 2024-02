Telhado do Centro Cultural Regional de Santarém mete água

Uma brecha no telhado do edifício do Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS), localizado no centro histórico de Santarém, causa problemas de infiltrações de água na sede da colectividade, localizada no centro histórico de Santarém. O problema já é antigo, segundo conta João Madeira Lopes, presidente do conselho de administração do CCRS, mas a solução tem tardado porque implica custos que a associação não tem como suportar. No dia 27 de Janeiro, o concerto “Sons do Cinema” com a Orquestra Académica da Universidade de Lisboa no grande auditório do CNEMA, em Santarém, teve como finalidade angariar fundos para as obras necessárias, nomeadamente a recuperação do telhado. Ainda de acordo com Madeira Lopes, no início de 2023 foi feito um pedido de apoio do Centro Cultural Regional de Santarém à Câmara Municipal de Santarém que contemplava um conjunto de obras no edifício, com orçamento no valor de 90 mil euros. O dirigente associativo afirma que o CCRS aguarda o cálculo do valor efectivo das obras do telhado a ser feito por um especialista.

De acordo com a Câmara de Santarém, foi recebido em Março de 2023 um pedido de apoio para obras de beneficiação no edifício do CCRS, tendo sido feita uma visita técnica um mês depois para verificação das obras a realizar, tal como a elaboração de um relatório da visita. Depois uma reunião interna de primeira análise das intervenções necessárias, em Junho de 2023, no mês seguinte foi recebido um pedido por parte do CCRS para priorizar as obras do telhado e da pintura exterior do edifício. Segundo o município, vai ser feita uma reunião para reavaliação do pedido.