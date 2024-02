Tomar está a planear construção de novo quartel para bombeiros municipais

Os Bombeiros do Município de Tomar e a câmara municipal estão a planear a construção de raiz de um novo quartel adequado aos desafios actuais. A informação foi dada pelo presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), que explicou que o novo edifício não é uma urgência e vai ser planeado sem pressas, começando por identificar novas localizações para proceder ao desenvolvimento de um projecto. O trabalho que tem sido feito até agora passa por analisar e encontrar bons exemplos de quartéis recentes que poderão servir de modelo, esclarece Hugo Cristóvão, acrescentando que o quartel novo não vai existir no próximo ano.

O presidente lembrou ainda que têm sido feitas várias obras de melhoria no quartel que está a ser utilizado ao longo dos anos. A aquisição de novos meios para os bombeiros para que o serviço prestado seja o “melhor possível”, segundo Hugo Cristóvão, é um dos investimentos previstos para este ano, com um novo veículo de combate a incêndios e uma nova ambulância, que não está inscrita no orçamento, como destacou o vereador Tiago Carrão (PSD).

Os Bombeiros do Município de Tomar têm mais de um século de existência. Humberto Morgado assumiu o cargo de comandante em 2020 e tem apostado numa evolução na qualidade dos equipamentos e dos recursos humanos. A equipa dos bombeiros é composta por mais de meia centena de sapadores e várias dezenas de voluntários. Em 2023 registaram mais de quatro mil casos de emergências pré-hospitalares, sendo os serviços que mais prestaram os casos de intoxicações, doenças súbitas, quedas e outras situações que causem traumas ou queimaduras em pessoas.