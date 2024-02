Câmara de Coruche distinguida por adoptar medidas de apoio em benefício dos cuidadores informais

A Câmara de Coruche foi novamente distinguida pela Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais (RACCI), fundada pelo Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais por adoptar as melhores práticas e medidas de apoio em benefício dos cuidadores informais. Esta distinção resulta do reconhecimento do projecto Gabinete de Apoio na Demência como um dos que obtiveram as melhores avaliações globais com base nos diferentes critérios que constam no regulamento da RACCI, materializando-se na atribuição de selos de mérito que provam a importância e a qualidade do trabalho realizado.

Na terceira edição da RACCI, projecto que conta com o apoio institucional da Merck, Coruche foi mais uma vez uma das autarquias nacionais, num total de 59, que recebeu o selo de mérito após avaliação independente mediante critérios previamente definidos em regulamento. Segundo nota de imprensa da Câmara de Coruche, a iniciativa, que tem como missão reconhecer os municípios e as freguesias do território nacional que adoptam as melhores práticas e as melhores medidas de apoio em benefício dos cuidadores informais atribui anualmente o selo de mérito a autarquias de todo o país que dão resposta às necessidades por satisfazer dos cuidadores informais.

O projecto presta atendimento e apoio de proximidade à comunidade local - pessoas com demência, familiares, cuidadores formais e população em geral. "Trata-se de uma resposta especializada e descentralizada que proporciona uma intervenção centrada na pessoa, no seu local de residência, promovendo a qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus cuidadores. A Câmara de Coruche promove, mais uma vez, o compromisso com a causa dos cuidadores informais", explica a nota de imprensa.