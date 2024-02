Manter um casamento feliz em tempos de divórcio

Em Portugal há cada vez menos casamentos e por cada 100 registam-se 50 divórcios. Dois casais contam a O MIRANTE como é estarem juntos no matrimónio.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Francisco Gil e Albertina Gil estão casados há 51anos e recordam o tempo em que não tinham liberdade para namorar. Para Andreia e Nelson Lopes a compreensão é um dos segredos do casamento

Francisco Gil e Albertina Gil, de 71 e 69 anos, vivem na Longra, concelho de Tomar, estão casados há 51 anos e acreditam que o segredo para um casamento duradouro e feliz está na confiança, companheirismo e compreensão. Conheceram-se à porta da Fábrica de Fiação em Tomar, onde Albertina trabalhava aos 16 anos e para onde Francisco, tal como outros homens na altura, se deslocava para esperar que as jovens raparigas saíssem do trabalho e assim tentar a sua sorte na arte da sedução. Já que nesse tempo, explica a O MIRANTE, era raro as raparigas andarem sozinhas na rua.