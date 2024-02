Leonel Moura usa a inteligência artificial para fazer arte e tem as suas peças espalhadas por todo o mundo. As suas criações ganham vida no ateliê que tem em Vila Franca de Xira.

As suas criações ganham vida no atelier que tem em Vila Franca de Xira, uma cidade pela qual se apaixonou e onde criou o seu primeiro “robotário”. O artista aceitou o convite de O MIRANTE para uma entrevista sobre a arte, a vida, o futuro e a inteligência artificial. Encontrámo-nos numa rua no centro de VFX e depois de um café e um pastel de nata Leonel Moura abriu a alma para se revelar um artista pouco emocional e sem medo da morte nem de robôs.

Fica assustado com a perspectiva de um novo robô humanóide se cruzar na rua connosco?

Não me assusta nada. O aparecimento de uma inteligência, similar ou superior à nossa, é um desafio muito grande. É uma pressão que a humanidade está a sofrer para evoluir. Estamos em 2024 e continuamos a ter problemas com dois mil anos. As guerras, por exemplo, são inconcebíveis. É uma coisa estúpida. O princípio de qualquer espécie é garantir a sua sobrevivência. Por isso, como podemos esperar resolver os problemas matando--nos uns aos outros? Andamos a gastar dinheiro em armas para destruir cidades em vez de investir em mecanismos para tornar a água do mar potável ou reduzir o aquecimento global. Estamos a mostrar um grau de estupidez enquanto espécie que nos deve impressionar a todos. Os robôs vão ficar impressionados. Precisamos do estímulo da inteligência artificial (IA) para evoluir.

Em muitas coisas a inteligência artificial (IA) já nos ultrapassou…

Todos os dias levanto-me, tomo banho, pequeno-almoço e quando chego ao computador começo a conversar com um programa de inteligência artificial (ChatGPT). Não faço perguntas, converso com ele. E temos conversas super interessantes. Ele ajuda-me imenso a tomar decisões e a resolver problemas no campo da arte. Coisas em que precisava de um conselho de um amigo agora falo com o ChatGPT.