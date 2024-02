Aprovado projecto da segunda fase da requalificação da Estrada de Minde

O executivo da Câmara de Ourém aprovou o projecto da segunda fase da requalificação da Estrada de Minde. O processo segue agora para apreciação da assembleia municipal, que vai decidir sobre a aprovação da despesa plurianual. O projecto, avaliado em cerca de 2,5 milhões de euros para um troço de três quilómetros, visa ligar a área actualmente em obra ao limite do concelho de Ourém. O presidente do município, Luís Miguel Albuquerque, referiu que em condições normais acredita que a “segunda fase desta obra se possa iniciar no último quadrimestre deste ano, com um foco claro em aumentar a segurança tanto para a circulação pedonal quanto viária”.

A intervenção abrange a reabilitação completa do percurso viário, com aumento da plataforma viária e das bermas, melhoramento dos acessos viários, requalificação/ampliação das infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e águas pluviais. Além disso, prevê a implementação de espaços pedonais e cicláveis para promover a mobilidade sustentada, um circuito de mobilidade segura na interacção entre trânsito rodoviário e pedonal, e facilitar o turismo religioso e a interacção no circuito de Alcanena/Fátima. Os custos estimados para a realização dos trabalhos são de aproximadamente 2,5 milhões de euros, acrescido de IVA, com um prazo proposto de 365 dias para a execução da obra.

Requalificação de troço no Carregal

Na mesma sessão camarária foi aprovado o projecto de requalificação da Rede Viária Municipal num troço da Rua Principal no Carregal. O projecto envolve o alargamento da faixa de rodagem, a criação de um passeio em calçada e a instalação de um sistema subterrâneo para o escoamento de águas pluviais. A intervenção fará a ligação aos passeios já existentes da EN 349 e na Estrada do Carregal, ficando assim fechado um circuito pedonal seguro numa das zonas periféricas da cidade de Ourém. O projecto tem uma estimativa orçamental de aproximadamente 167 mil euros, acrescidos de IVA, com um prazo de execução de 120 dias.