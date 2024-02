Bombeiros Torrejanos anunciam data para eleger nova direcção

A assembleia-geral da Associação dos Bombeiros Voluntários Torrejanos anunciou a realização de eleições para eleger uma nova direcção para o mandato 2023-2025, depois da que foi empossada em Maio passado ter apresentado, a 12 de Fevereiro, demissão em bloco. O acto está marcado para sábado, 16 de Março, às 09h00, na sede da associação, situada na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Torres Novas.

Segundo a convocatória assinada pelo presidente da assembleia-geral, Arnaldo Santos, as listas candidatas deverão ser comunicadas ao próprio até às 18h00 de 1 de Março. No acto eleitoral, adverte-se, os sócios deverão fazer-se acompanhar do documento identificativo e comprovativo de pagamento das quotas. As urnas estarão abertas até às 21h00.

A assembleia-geral extraordinária que se iria realizar este sábado, 17 de Fevereiro, tendo como um dos pontos a votação para a destituição da direcção presidida por Nuno Cruz ficou sem efeito, anunciou também Arnaldo Santos na qualidade de presidente da mesa, explicando que com a demissão em bloco, a sessão ficou “prejudicada no seu principal objectivo”.