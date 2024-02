Dois anos de desespero para reaver os filhos

Há dois anos que o silêncio reina nos quartos da casa de Paula Filipa Mourão, em Vila Franca de Xira, onde os seus dois filhos costumavam habitar e brincar. A aflição na voz da mãe ouve-se enquanto partilha com O MIRANTE o desespero de estar há dois anos a tentar recuperar a guarda das crianças, sem sucesso.

As camas estão feitas e os brinquedos dispostos nos quartos à espera que as crianças regressem. A vida de Paula Mourão, de 28 anos, tem sido pautada pelo sacrifício. Foi criada no norte do país pelos seus avós e veio aos 14 anos viver com a mãe em Vila Franca de Xira numa casa de renda apoiada pelo município junto às piscinas da cidade, onde ainda hoje reside.