Enfermeiros não se sentem valorizados pela administração do Hospital de VFX

Enfermeiros que estão ao serviço no Hospital de Vila Franca de Xira afirmam que são mal pagos, trabalham horas a mais e não se sentem valorizados pela administração da unidade de saúde. Greve teve adesão a rondar os 90%.

Mau tempo cancelou manifestação à porta do hospital mas os enfermeiros não quiseram deixar de passar a sua mensagem de descontentamento

Carência de enfermeiros, carga horária excessiva, não contagem dos pontos e anos de serviço para progressão na carreira e desconsideração da administração liderada por Carlos Andrade Costa para com os profissionais de saúde do Hospital de Vila Franca de Xira. Este é o rol de queixas que levou a que 90% dos enfermeiros realizassem greve ao serviço na quinta-feira, 8 de Fevereiro.

A larga maioria dos profissionais aderiu à paralisação convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que lamenta que o novo ano traga um arrastar dos problemas que já pesavam nos ombros da administração de Carlos Andrade Costa. “Não nos sentimos de todo valorizados pela actual administração do hospital.