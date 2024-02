O empresário agrícola que é capitão de veleiros

José Duarte, de Coruche, já fez sete travessias do Oceano Atlântico e 20 no mar Mediterrâneo.

José Duarte vendeu a sua empresa aos 40 anos e aventurou-se no mar sendo capitão de veleiros há cerca de cinco anos. fotoDR

Não pensou duas vezes e, 15 anos depois dessa primeira aventura marítima, é capitão de veleiros. Viaja por todo o mundo e garante não trocar o silêncio do mar por nada. Já fez sete travessias do oceano Atlântico e 20 no mar Mediterrâneo. Atravessar o oceano Pacífico, conhecer o Pólo Sul e o Estreito de Magalhães são os seus próximos objectivos.

José Duarte, 55 anos, é um aventureiro e não pensou duas vezes quando o convidaram para levar um veleiro das Caraíbas até à Grécia. Foi a sua primeira viagem marítima, então como aprendiz. Nunca tinha entrado num veleiro. Viajou de avião até Tortola, nas Caraíbas, e saiu com a sua equipa em direcção às Bermudas. Poucas milhas antes de chegarem aos Açores apanharam uma tempestade enorme. “O mar cresceu muito. Não conseguíamos cortar para entrar nos Açores. Tivemos que continuar a descer em paralelo com a tempestade”, recorda o capitão de veleiros a O MIRANTE.