Segundo comandante dos Bombeiros de Benavente apresentou demissão após abertura de procedimento disciplinar

A Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente (AHBVB) confirmou hoje, através de uma nota de esclarecimento, que abriu um procedimento disciplinar ao segundo comandante da corporação, Augusto João, conhecido por “Lisboa”.

A associação deliberou suspender preventivamente o bombeiro na sequência do processo, mas a sanção não chegou a ser aplicada porque o bombeiro apresentou a demissão no dia 9 de Fevereiro.

“Tendo sido reportada à AHBVB a alegada prática, pelo segundo comandante, de comportamentos susceptíveis de constituir infracção disciplinar, foi dado inicio a um inquérito interno destinado a apurar a veracidade dos factos denunciados”, refere a nota.

A O MIRANTE ninguém da corporação quis falar sobre os motivos que levaram ao processo disciplinar a Augusto João, nem quem ou que denúncia foi feita. Mas motivos do foro pessoal estão na origem do pedido de demissão do segundo comandante.

A AHBVB explica na nota de esclarecimento que “no processo de averiguações foram apresentados elementos capazes de sustentar a denúncia efectuada pelo que, considerando a gravidade dos factos, decidiu a direcção desencadear procedimento disciplinar contra o segundo comandante (…)”.

Augusto João, 52 anos, é bombeiro há 35 anos. O MIRANTE está a tentar chegar à fala com o bombeiro demissionário mas até agora sem sucesso.

