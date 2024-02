Sono é problema de saúde pública tratado a pontapé

Pressão laboral, trabalhar mais horas do que o horário normal e realizar constantemente multitarefas são alguns dos maiores inimigos do sono e riscos que constituem o primeiro passo para um esgotamento (burnout) e outras doenças mais graves. Numa altura em que se vive uma “epidemia da insónia”, em particular depois dos confinamentos impostos pela pandemia, com a maioria das pessoas a dormir mal - mesmo sem o saber - uma das maiores especialistas portuguesas na temática do sono esteve em Vila Franca de Xira a apresentar o seu novo livro e a responder a dúvidas da comunidade.