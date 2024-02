PSP apreende armas de fogo em Tomar e detém homem para cumprir pena

Investigação da PSP de Tomar resultou na detenção de um homem por vários crimes e na apreensão de armas de fogo e diversas munições no Centro Comunitário de Apoio Familiar.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Uma investigação da PSP sobre posse de armas de fogo no Centro Comunitário de Apoio Familiar, na Avenida António Fonseca Simões, em Tomar, levou à apreensão de uma espingarda semi-automática, duas espingardas (calibre 12 e 16GA), uma pistola (6.35mm), um revólver (reprodução falsa de arma de fogo), 31 cartuchos de chumbo, três ponteiras para espingarda, um shoc para espingarda, uma catana e um chicote.

O cumprimento dos mandatos de busca em residência e viaturas, que decorreram a 9 de Fevereiro, resultaram ainda na detenção de um homem de 30 anos para cumprimento de pena de prisão efectiva de cinco anos e dez meses, no âmbito do cumprimento de um mandato de detenção emitido pelo Tribunal de Lisboa. O detido, que tinha sido condenado por crimes de tráfico de estupefacientes, falsificação de documentos agravada e falta de habilitação para condução, foi transportado para o Estabelecimento Prisional de Leiria para cumprir a pena.

A operação da Esquadra de Investigação Criminal e da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial de Tomar teve a colaboração de outras subunidades da divisão e da Unidade Especial de Polícia.